Варшава, , 16:21 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда 23 февраля наградил сапёров полиции, которые в течении пяти месяцев работали на Украине. Трансляцию церемонии вело Польское телевидение.

Президент Польши Анджей Дуда © Mateusz Slodkowski/Fotonews/Global Look Press

«Эта операция проводилась в тайне», — отметил польский президент.

При этом он назвал операцию «гуманитарной» и поблагодарил сапёров за выполнение «опасного задания».

Стоит отметить, ранее польский новостной портал Wirtualna Polska сообщил, что на Украине работают 98 польских сапёров. По данным журналистов, только Польша откликнулась на призыв Киева к лидерам ряда стран помочь с разминированием территорий.

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