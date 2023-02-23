Варшава, 23 февраля, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда 23 февраля наградил сапёров полиции, которые в течении пяти месяцев работали на Украине. Трансляцию церемонии вело Польское телевидение.

Mateusz Slodkowski/Fotonews/Global Look Press Президент Польши Анджей Дуда

«Эта операция проводилась в тайне», — отметил польский президент.

При этом он назвал операцию «гуманитарной» и поблагодарил сапёров за выполнение «опасного задания».

Стоит отметить, ранее польский новостной портал Wirtualna Polska сообщил, что на Украине работают 98 польских сапёров. По данным журналистов, только Польша откликнулась на призыв Киева к лидерам ряда стран помочь с разминированием территорий.