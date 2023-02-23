Ясиноватая, ДНР, , 16:09 — REGNUM Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватую Донецкой Народной Республики из реактивных систем залпового огня. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК.

Обстрел Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел был зафиксирован в 15:25 по местному времени. Всего было выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК, сообщалось об обстреле Ворошиловского района Донецка из установок РСЗО.

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