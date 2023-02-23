Ясиноватая в ДНР подверглась обстрелу со стороны ВСУ из РСЗО
Ясиноватая, ДНР, 23 февраля, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватую Донецкой Народной Республики из реактивных систем залпового огня. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Иван Шилов ИА REGNUM
Обстрел
Уточняется, что обстрел был зафиксирован в 15:25 по местному времени. Всего было выпущено десять ракет из реактивных систем залпового огня.
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК, сообщалось об обстреле Ворошиловского района Донецка из установок РСЗО.