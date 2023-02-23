Одинцово, Московская область, , 16:17 — REGNUM Крупный бизнесмен Вячеслав Ровнейко, вхожий в семью экс-президента РФ Бориса Ельцина, найден мертвым в Подмосковье, сообщает «Московский комсомолец».

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По данным издания, 59-летнего мужчину нашли мертвым в доме в коттеджном поселке на Рублево-Успенском шоссе.

Уточняется, что криминальный след в смерти Ровнейко не прослеживается.

Вячеслав Ровнейко — был одним из основателей и экс-главой совета директоров компании Naftogaz, которая занимается добычей, транспортировкой и продажей природного газа. В 2000 году с Леонидом Дьяченко (мужем дочери экс-президента РФ Бориса Ельцина) основал компанию Urals Energy N. V.