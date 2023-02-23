Будапешт, , 16:07 — REGNUM Стремления Соединённых Штатов использовать Европейский союз в своих интересах, а также конфликт на Украине привели к тому, что Европа потеряла менее чем за год свою независимость, экономическую и военную мощь. Такое мнение 23 февраля в ходе закрытого совещания с депутатами парламента от альянса Фидес-Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Виктор Орбан © Attila Volgyi/Global Look Press

В ослаблении Европы политик обвинил прежде всего администрацию президента США Джо Байдена, которая навязывает ЕС свои интересы в ущерб европейским. Что касается военного потенциала стран ЕС, то его, как указал венгерский премьер-министр, подорвали поставки значительной часть своих вооружений на Украину, которые не были восполнены.

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Глава правительства Венгрии считает, что с учетом этого Будапешт должен руководствоваться собственными интересами, потому что только в этом случае страна сможет выйти из нынешней ситуации «невредимой и более сильной».

«Сила венгерской экономики должна быть сохранена», — заключил Орбан.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Росси Сергей Лавров заявил, что Европейский союз настолько идёт на поводу у Вашингтона, что окончательно потерял какую-либо автономию. Он отметил, что несмотря на то, что страны ЕС несут колоссальные убытки от антироссийских действий, они безропотно позволяют втягивать себя Вашингтоном в антироссийские авантюры.