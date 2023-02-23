Сергей Худиев, 23 февраля 2023, 17:57 — REGNUM Разговоры о «гендерно-нейтральном языке богослужения» в Англиканской Церкви вызвали самые широкие комментарии — и, наверное, о них стоит сказать несколько слов. Эта идея не шокирует новизной.

Толерантный прихожанин англиканской церкви
Толерантный прихожанин англиканской церкви
Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Феминистское богословие» явление довольно старое, и его главная идея состоит в том, что традиционное восприятие Бога в европейской культуре сформировано патриархальным обществом, которое отводило женщинам подчиненную роль. Женщины — рассуждают феминистские теологи, или, вернее, теологини — рассматривались как существа низшие по природе, и поэтому богословский язык, начиная с Библии, видит в Боге исключительно мужчину — Отца, Супруга, Судию, Царя.

Такое патриархальное восприятие не только порождено тысячелетиями несправедливости и угнетения, но и поддерживает несправедливость дальше, придавая ей священный статус.

Женщинам, как и меньшинствам, труднее обращаться к Богу, который традиция наделяет чертами «патриархального угнетателя».

Давно пришло время избавиться от этих архаичных пережитков — и уйти от языка, подчеркивающего мужское превосходство.

Тем более что Бог, очевидно, не обладает биологическим полом.

Микеланджело. Сотворение Адама. 1511
Микеланджело. Сотворение Адама. 1511

Эти соображения получили мощную подпитку со стороны ЛГБТ-движения и особенно его последней, трансгендерной фазы.

С точки зрения ЛГБТ страшным наследственным грехом христианской культуры является «гетеронормативизм» — представление о том, что «сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их… Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью» (Матф.19:4,5).

Вера в то, что люди делятся на мужчин и женщин, а нормальной, естественной, общественно поощряемой формой сексуальности является моногамный и, естественно, разнополый брак, воспринимается адептами ЛГБТ как источник невыносимого угнетения.

Изменив язык, которым верующая община говорит о Боге, на более «нейтральный» можно, по мысли смелых реформаторов, создать более мягкую, приветливую и «инклюзивную», то есть «включающую», религию.

Почему эти попытки вызывают неприятие у традиционных христиан?

Во-первых, христианство есть религия божественного откровения — оно стоит на том, что Бог открыл себя людям, сначала через пророков Ветхого завета, а затем — уникальным и исчерпывающим образом — через своего единородного сына, Иисуса Христа.

Задача богословия состоит в том, чтобы понять, что открыл Бог, а не в том, чтобы приспосабливать свою веру к популярным на данном этапе мирским идеологиям, будь то евгеника, марксизм, феминизм или ЛГБТ.

Если вы хотите понять, что вам говорит собеседник, вы вникаете в его слова, а не пытаетесь их переделать. Это так и с библейским откровением — его надо постараться понять, а не переписывать.

Во-вторых, за попытками реформ такого рода стоит то, что консервативный англиканский писатель Клайв С. Льюис называл «хронологическим снобизмом» — вера в то, что именно наша эпоха наконец-то открыла истину. Мы мудрее и прозорливее просто потому, что мы живем в «наше просвещенное время».

ЛГБТ активистки
ЛГБТ активистки
(сс) Diricia De Wet

Можно согласиться, что Библия не является прямой диктовкой, богодухновенные авторы остаются людьми своей эпохи и культуры.

Но ведь и мы тоже — люди своей эпохи и культуры. Люди постоянно принимают за последнее слово добра и правды текущую идеологическую моду — а потом эта мода проходит и следующее поколение смотрит на нее с крайним недоумением: как можно было так с ума сходить?

Весьма вероятно, что через пару десятилетий люди будут смотреть на все ЛГБТ-движение как на пример массового умопомешательства — и христианам не стоит переписывать свою веру, гонясь за каждым модным поветрием.

В-третьих, «мужские» образы Бога в Писании невозможно списать на проявления «патриархальной культуры».

В чрезвычайно патриархальных языческих культурах люди вполне могли поклоняться богиням. Мы можем вспомнить, например, древнегреческую Афину или индийскую Кали.

В-четвертых, образ Бога как отца или супруга несет ряд важных смыслов, которые были бы утрачены в «гендерно-нейтральном» языке.

Мужчина и женщина биологически играют разные роли — женщина вынашивает, рожает и воспитывает детей, что резко ограничивает ее возможности самой о себе позаботиться; эту заботу берет на себя ее супруг. Он защищает и заботится о жилье и пропитании.

По крайней мере, это было так в мире Библии — и во многом сочтется сейчас. Отец — это тот, кто заботится о своей семье. Мать — это та, кто нуждается в его заботе.

В Библии Бог назван «супругом» народа Божия, а Христос — «женихом» Церкви. Женский образ Бога порождал бы совершенно другую систему представлений.

В Библии Бог творит мир, как художник, а не рождает его, как мать.

В отличие от некоторых восточных религий, мы не порождены, а сотворены Богом. Это важно, в частности, потому что зло, грех и несовершенство в мире возможны именно из-за того, что мир (и мы сами) не соприродны Богу. Мы призваны к тому, что православное богословие называет «обожением» — соучастии в вечной и блаженной жизни самого Бога — но мы получаем эту жизнь в дар, мы не обладаем ею по природе.

Виктор Васнецов. Бог-творец
Виктор Васнецов. Бог-творец

В-пятых, центральное событие истории спасения — Боговоплощение.

Предвечный Сын Божий стал человеком в лице Иисуса Христа. Иисус — целиком и полностью человек, во всем подобный нам, кроме греха, и он — не гендерно-нейтрален. Он — мужчина.

Более того, Иисус постоянно говорит о Боге, как об отце; списать это на особенности эпохи и культуры едва ли возможно — потому что Иисус никогда не боялся говорить вещи, совершенно не вписывающиеся в эпоху и страшно раздражавшие его современников. И если мы придерживаемся христианства в какой бы то ни было форме, мы должны признать, что Иисус знал лучше.

В-шестых, и это особенно бросается в глаза, предполагаемые изменения в языке богослужения являются явным приспособлением к текущей господствующей идеологии, а такое приспособление бессмысленно и пагубно для церкви.

Либеральные общины на Западе стремительно теряют прихожан — прогрессивная общественность как не ходила, так и не ходит, те, кто верит в Бога, перебираются туда, где еще чтут Писание.

Однако давление с целью навязать всем — включая религиозные общины — «повесточку» и борьбу с «гетеронормативизмом» будет только нарастать, и мы увидим не только «гендерно-нейтральный язык», но и много самых диких и причудливых вещей.

Этому вряд ли стоит удивляться.