Степанакерт, , 16:05 — REGNUM Рубен Варданян, занимающий пост госминистра Нагорного Карабаха, уходит в отставку. Об этом 23 февраля сообщил президент Арцаха Араик Арутюнян на заседании парламента.

Рубен Варданян © Сергей Бобылев/ТАСС

«Я благодарен господину Варданяну за то, что он всегда старался максимально разделить со мной ответственность как в дружеских, так и в коллегиальных отношениях, а не пытался переложить её на меня, ссылаясь на конституционные нормы», — сказал Арутюнян.

Он добавил, что это всё равно не снимает ответственности с главы республики за сложившуюся ситуацию. Арутюнян также выразил надежду, что Варданян продолжит оставаться в Нагорном Карабахе.

Напомним, Варданян в сентябре 2022 года отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. В ноябре он там возглавил правительство. В феврале 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что начнёт переговоры с карабахской общественностью только в случае, если Варданян покинет регион.

Читайте ранее в этом сюжете: Алиев пообещал начать диалог с Нагорным Карабахом — МИД Армении