Минск, 23 февраля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 23 или 24 февраля выступит с заявлением или речью по поводу конфликта на территории Украины. Об этом 23 февраля рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ.

Gov.cn Си Цзиньпин

«Я знаю, что сегодня-завтра Си Цзиньпин выступит с заявлением или речью по поводу конфликта в Украине», — приводит его слова агентство БелТА.

При этом белорусский лидер обратил внимание на то, что такое решение является необычным шагом для политики Китая, так как она всегда является аккуратной и осторожной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что отношения Китая и России не нацелены против третьих стран.