Киев, , 16:04 — REGNUM О взрывах в Киеве 23 февраля сообщил ряд украинских СМИ. Были опубликованы фотографии, на которых виден дым.

Воздушная тревога Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Украинский телеграм-канал «Политика страны» при этом сообщает со ссылкой на данные ВСУ, что в Киевской области во время воздушной тревоги сбили «разведывательный беспилотник».

Напомним, что в Киеве ранее объявляли воздушную тревогу, как и в Киевской области, где её к настоящему моменту отменили.

Также стоит напомнить, что эти сообщения появились на фоне визита в Киев испанского гостя — премьер-министра Педро Санчеса.

Ранее ИА REGNUM сообщало со ссылкой на украинские источники о взрывах в Киеве, Киевской области и в Одессе.

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