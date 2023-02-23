Челябинск, , 15:52 — REGNUM В Челябинске при взрыве газа в жилом доме пострадала одна из жительниц пятиэтажки. С ожогами её доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Инцидент произошел днем 23 февраля в доме по улице Б. Хмельницкого.

Взрыв газа в Челябинске МЧС Южный Урал

«Прибывшие к месту вызова спасатели проникли в квартиру на третьем этаже по автолестнице. В квартире обнаружена женщина, она получила ожоги, передана работникам скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении МЧС.

Как отмечает спасательное ведомство, в ходе взрыва разрушений строительных конструкций не произошло, повреждено лишь оконное остекление. Не понадобилась и эвакуация жильцов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Ранее сообщалось, что 20 февраля в Ингушетии произошел взрыв газа на стройке в городе Назрани. В результате инцидента пострадали три человека.