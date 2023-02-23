Донецк, 23 февраля 2023, 15:46 — REGNUM В результате обстрела вооружёнными формированиями Украины Петровского района Донецка получили ранения восемь сотрудников МЧС. Об этом 23 февраля сообщил представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР).

Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
© Николай Тришин/ТАСС

«Поступила информация о ранении восьми сотрудников МЧС при обстреле Петровского района Донецка», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня.