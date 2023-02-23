Донецк, 23 февраля, 2023, 15:46 — ИА Регнум. В результате обстрела вооружёнными формированиями Украины Петровского района Донецка получили ранения восемь сотрудников МЧС. Об этом 23 февраля сообщил представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР).

Николай Тришин/ТАСС Последствия обстрела Донецка

«Поступила информация о ранении восьми сотрудников МЧС при обстреле Петровского района Донецка», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня.