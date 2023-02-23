Кишинёв, , 15:49 — REGNUM Министерство обороны Молдавии полагает, что обнародованное в России предупреждение о готовящейся Киевом провокации в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) является психологической операцией. Об этом 23 февраля заявил на телеканале Moldova госсекретарь минобороны Молдавии Валерий Мижа.

Молдавия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы можем трактовать их двойственно — это психологическое действие, это предупредительное действие», — сказал Мижа.

При этом он отметил, что, хотя подобные предупреждения делали в России и ранее, впервые это было сделано Министерством обороны РФ. Мижа считает, что это нельзя игнорировать. Госсекретарь также заверил, что Кишинёв отслеживает подобные заявления.

«Очевидно, что мы не должны игнорировать их», — подчеркнул Мижа.

Напомним, Минобороны РФ 23 февраля предупредило, что Киев планирует нападение на Приднестровье, используя военнослужащих нацбатальонов, переодетых в форму Российской Армии. В правительстве Молдавии заявили, что не подтверждают эту информацию.

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