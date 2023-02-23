Кишинёв, 23 февраля, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Министерство обороны Молдавии полагает, что обнародованное в России предупреждение о готовящейся Киевом провокации в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) является психологической операцией. Об этом 23 февраля заявил на телеканале Moldova госсекретарь минобороны Молдавии Валерий Мижа.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Мы можем трактовать их двойственно — это психологическое действие, это предупредительное действие», — сказал Мижа.

При этом он отметил, что, хотя подобные предупреждения делали в России и ранее, впервые это было сделано Министерством обороны РФ. Мижа считает, что это нельзя игнорировать. Госсекретарь также заверил, что Кишинёв отслеживает подобные заявления.

«Очевидно, что мы не должны игнорировать их», — подчеркнул Мижа.

Напомним, Минобороны РФ 23 февраля предупредило, что Киев планирует нападение на Приднестровье, используя военнослужащих нацбатальонов, переодетых в форму российской армии. В правительстве Молдавии заявили, что не подтверждают эту информацию.