Прага, 23 февраля, 2023, 15:46 — ИА Регнум. В течение года минобороны Чехии передало Украине 38 танков, 55 боевых машин пехоты (БМП), 4 единицы авиатехники, 13 самоходных гаубиц и другую военную технику, передает Чешское радио.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

По данным минобороны Чехии, страна направила Киеву 38 танков, 55 БМП, 4 единицы авиатехники, 13 самоходных гаубиц, 5 машин химической разведки, 47 автомобилей, 27,5 тыс. артиллерийских снарядов, 12 ракетных установок, 4,9 тыс. реактивных снарядов, 8022 бронемашины, 128 минометов, 17,4 тыс. минометных мин, 291 средство ПВО, а также 30 025 пистолетов, 11 233 единицы длинноствольного стрелкового оружия и 4,2 млн патронов.

«Министерство также поставляло военно-медицинские средства, материалы радиационной, химической и биологической защиты, запчасти к различному оборудованию», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным МВД, Чехия приняла у себя около 470 тысяч украинских беженцев.

Ранее премьер Чехии Петр Фиала, выступая перед журналистами в Варшаве, сообщил о передаче Киеву военной помощи на общую сумму 10 млрд крон ($455 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила о планах Америки предоставить Украине дополнительную экономическую помощь.