Бангалор, Индия, , 15:41 — REGNUM Вашингтон ставит своей целью деградацию военно-промышленного комплекса России. Об этом 23 февраля на пресс-конференции в Бангалоре в преддверии первой встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20 заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Джанет Йеллен Federalreserve

Читайте также: Минфин США: экономика РФ держится лучше, чем ожидалось

«Наши двойные цели заключаются в деградации военно-промышленного комплекса России и сокращении доходов, которые она может использовать», ― отметила глава ведомства.

По её словам, Соединённые Штаты вот уже больше года сотрудничают с более чем 30 странами мира, чтобы «наложить серьёзные экономические издержки на Россию». При этом Йеллен убеждена, что западным странам удаётся сделать так, что российская экономика становится всё более изолированной.

Ранее по теме: WP: множество свидетельств говорит о провале попыток Запада изолировать РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что министерство финансов Соединённых Штатов оценивает эффект от антироссийских санкций как «значительный», но он оказался ниже, чем ожидалось. Она признала, что по некоторым показателям российская экономика держится лучше, чем можно было изначально ожидать.