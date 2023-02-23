Белгород, 23 февраля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Село Вознесеновка Шебекинского городского округа попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Как отметил Гладков, пострадавших в результате обстрела нет. Повреждения получила газовая труба на территории предприятия.

«Аварийные бригады уже находятся на месте и занимаются устранением последствий», — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что село Новая Таволжанка Белгородской области также подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины.