Минск, 23 февраля, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Коль скоро китайское руководство намеревается пойти на такой шаг, как заявление на тему Украины, значит, на то есть основания, эти заявления нельзя игнорировать, сказал 23 февраля белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

В интервью китайским СМИ белорусский лидер сказал, что, по его прогнозу, «сегодня-завтра [председатель КНР] Си Цзиньпин выступит с заявлением или речью по поводу конфликта» на Украине. Если это заявление не примут к сведению те, кому оно будет адресовано, это «будет иметь серьёзные последствия».

Александр Лукашенко «Поэтому я, просто забегая вперёд, советую тем, кому будут адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьёз и сделать определённые шаги. Это будет серьёзный голос во имя мира в этом регионе».

Он также сделал предположение, что потенциальное заявление Си «явится венцом всей миролюбивой политики Китая». Со своей стороны он добавил, что Минск стоит на пути мира по ситуации с Украиной, как и Китай. По его мнению, и Москва склонна «к тому, чтобы прекратился этот конфликт».

«Всё за американцами — делайте конкретные шаги к миру и мир будет», — отметил Лукашенко, добавив, что Китай оказался сегодня «в основе этого узла» и что нужно прислушаться к Си Цзиньпину.