Кишинёв, , 15:40 — REGNUM В Кишинёве пенсионеры и другие недовольные социальной политикой властей Молдавии провели 23 февраля акцию протеста возле парламента республики. Об этом сообщает пресс-служба партии «Шор».

Протест в Кишиневе © EPA/DUMITRU DORU/ТАСС

Причиной для протеста стало повышение пенсий, несоответствующее реальному росту цен в стране за год. Правительство республики утвердило индексацию на 14,1%, тогда как инфляция в 2022 году превысила 30%. Протестующие обвиняют в этом правящую партию «Действие и солидарность» (PAS).

Сообщается, что участники акции скандировали: «Требуем повышения пенсий для пенсионеров», «Требуем достойных пенсий», «Долой PAS», «Отставка», «PAS считает миллионы, а пенсионеры голодают», «Позор».

«Мы требуем, чтобы пенсии были проиндексированы согласно годовому уровню инфляции, а затем увеличены. PAS и [президент Молдавии] Майя Санду обещали хорошие времена, но принесли самые худшие времена», — сказала на акции заместитель председателя «Шор», депутат парламента республики Марина Таубер.

Напомним, согласно конституции Молдавии, индексация пенсий должна учитывать реальные темпы инфляции, что не было учтено в бюджете страны на 2023 год. Депутаты партии «Шор» в январе обратились в Конституционный суд с требованием проверить принятую властями страны поправку, устанавливающую повышение пенсий на уровне 14,1%.

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