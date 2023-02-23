Рим, , 15:32 — REGNUM В Италии правящие партии «Вперед, Италия» и «Лига» не поддерживают премьер-министра Джорджу Мелони по вопросу поставки Украине самолетов, пишет газета La Repubblica.

Антонио Таяни © Zuma/TASS

Вице-премьер, глава МИД и вице-председатель партии «Вперед, Италия» Антонио Таяни заявил, что Рим направляет «только оборонительное вооружение и продолжит в том же духе». С другой стороны глава правительства считает, что, «всё оружие служит обороне».

«Нужно быть осторожными с направляемым оружием, чтобы не втягивать НАТО в прямой конфликт с Россией», — отметил главы фракции «Лиги» в Сенате Массимильяно Ромео.

Итальянское издание полагает, что осторожность в вопросе поставок вооружения Киеву продиктована социологическими опросами общественного мнения. Так, по данным социологического исследования Европейского совета по международным отношениям, 23% считают Россию «союзником», более 39% респондентов в Италии видят в России «противника», а 15% — «соперника».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Риме Сергей Разов заявил, что Италия становится стороной конфликта на Украине, снабжая её оружием.