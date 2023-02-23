Гагра, Абхазия, , 15:32 — REGNUM Поздравительную телеграмму единственной живущей в Абхазии участнице Сталинградской битвы Валентине Шульгиной по поводу 80-летия разгрома Красной армией гитлеровских войск в этом сражении направил президент России Владимир Путин. Послание 23 февраля зачитал представитель посольства России в Абхазии, передаёт РИА Новости.

Сталинградская битва

«Уважаемая Валентина Ефимовна! Поздравляю Вас с годовщиной Сталинградской битвы. Восемьдесят лет назад на берегах Волги в крупнейшем сражении Второй мировой войны воочию проявились мужество бойцов и командиров Красной Армии, профессионализм и талант полководцев. Вы, защитники Сталинграда, одолели жестокого и беспощадного врага, положили начало коренному перелому в ходе войны, открыли путь на Берлин, к Великой Победе», — говорится в поздравлении.

Также российский лидер отметил, что подвиг защитников Сталинграда останется в веках и будет высочайшим мерилом нравственности и любви к Отечеству для будущих поколений. Кроме того, Путин пожелал Валентине Ефимовне здоровья и всего наилучшего.

Кроме телеграммы представитель посольства России в Абхазии передал 101-летней участнице Сталинградской битвы букет цветов.

Отметим, Валентина Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе и после окончания учёбы в 1942 году ушла на фронт, где до конца Великой Отечественной войны командовала санитарным взводом. Она награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью «За оборону Сталинграда» в 1942 году, медалью «За отвагу» на Курско-Орловской дуге в 1943 году, а также орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.