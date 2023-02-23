Варшава, 23 февраля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Польша не является военной державой, поэтому в случае конфликта не сможет противостоять России. Об этом изданию Mysl Polska заявил американский военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер.

ARTUR RESZKO/ЕРА/ТАСС Польские военнослужащие

Он указал, что Польша не обладает большой профессиональной армией, а число погибших необученных солдат в возможном конфликте будет огромным.

«Готовилась ли Польша к таким операциям? Нет. Польша не оснащена, не обучена и не подготовлена ​​к столкновению. Польская армия исчезнет с лица земли после трех месяцев обычных боев с Россией под открытым небом», ― добавил Риттер.

Он также подчеркнул, что «Польша не сверхдержава и не имеет такого потенциала». Что касается польского добровольческого легиона, который был направлен на Украину, то он, по мнению военного аналитика, не сможет выстоять против российских солдат.

Кроме того, риторика Варшавы, включающая в себя зарождающиеся мысли о включении Западной Украины в состав Польши, выходит из-под контроля и может вылиться в эскалацию глобального конфликта.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель издания NDP Марек Галась заявил, что Польша наращивает военную мощь не для прямого столкновения с Россией. По его словам, милитаризация Польши говорит о подготовке к конфликту из-за территорий Западной Украины, которые Варшава намерена вернуть себе. Поэтому Польше потребуется усиленный военный потенциал, чтобы впоследствии защищать возвращенные территории от возможных восстаний.