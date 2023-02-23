Пекин, 23 февраля, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Представители властей США противоречат сами себе, заявляя, что Китай собирается «напасть» на Тайвань. Об этом 23 февраля заявил представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй на пресс-конференции в Пекине.

Иван Шилов ИА REGNUM Влияние США на Тайвань

Он отреагировал на недавнее заявление директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса, сказавшего, будто председатель Китая Си Цзиньпин приказал подготовить Народно-освободительную армию к установлению контроля над мятежным островом. Кэфэй напомнил, что Тайвань является частью КНР.

«Мы примем все необходимые меры, чтобы обречь на поражение любые сепаратистские действия так называемых сторонников независимости Тайваня, а также вмешательство иностранных сил», — сказал представитель минобороны КНР.

Напомним, официально США признают единый Китай и не имеют дипломатических отношений с Тайванем. Тем не менее представители американских властей регулярно заявляют о необходимости защитить «независимость» Тайваня.