Путин заявил, что Россия будет продолжать уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады

Москва, , 15:27 — REGNUM Россия намерена продолжать уделять повышенное внимание укреплению своей ядерной триады. Об этом 22 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в обращении по случаю Дня защитника Отечества.

Президент РФ Владимир Путин © Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Как отметил российский лидер, власти РФ будут продолжать снабжать Вооружённые силы РФ передовой техникой, такой как новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы.

Кроме того, Путин указал, что в данный момент промышленность РФ быстро увеличивает производство всей линейки обычных вооружений, а также начинает серийное производство перспективных образцов оружия для армии и флота, Воздушно-космических сил.

«Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что уже в 2023 году заступят на боевое дежурство первые пусковые установки российского ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжёлой ракетой.