Пномпень, , 15:22 — REGNUM Власти Камбоджи высоко ценят сотрудничество с Россией в сфере обороны и безопасности. Об этом заявил начальник управления внешних сношений минобороны страны Пхат Виболсопхеак на торжественном приеме в российском посольстве по случаю Дня защитника Отечества.

Флаг Камбоджи © Pascal Deloche/ Godong/Global Look Press

Он отметил, что год от года крепнут «узы сотрудничества между Королевскими вооруженными силами Камбоджи и Вооруженными силами Российской Федерации». Виболсопхеак также рассказал, что ежегодно происходит обмен для обучения старших офицеров в соответствии со стипендиальной программой обучения в России камбоджийских военных.

Важность установления крепкого сотрудничества между странами подчеркнул и военный атташе при посольстве России в Камбодже капитан 1-го ранга Виталий Лучшев.

«После выпуска они вернутся на родину, получив новые знания и впечатления от богатого наследия русской культуры и традиций нашего народа», — подчеркнул российский военный в своем выступлении на торжественном приеме.