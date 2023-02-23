Киев, 23 февраля, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Украинская сторона обрушилась с обвинениями на Венгрию после заявлений о необходимости российско-американских переговоров для достижения мира на Украине. Гневный комментарий оставил в своём паблике в запрещённой в РФ соцсети представитель украинского МИД Олег Николенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

«Венгерский министр иностранных дел [Петер Сийярто] мог бы оказать гораздо большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России», — заявил Николенко.

Отреагировав на слова Сийярто о том, что для решения проблемы Украины нужны переговоры Москвы и Вашингтона, украинский дипломат заявил, что такие вещи невозможны без участия Киева.

Он назвал Будапешт неспособным оценивать, какой формат переговоров нужен по украинскому вопросу. По словам представителя украинского МИД, Венгрии следовало иначе «помогать» Киеву и Европе, однако она встала «на другую сторону истории».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал своими политическими противниками всех, кто поддерживает разрешение конфликта на Украине военным способом.