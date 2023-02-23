Берлин, 23 февраля, 2023, 15:09 — ИА Регнум. В Германии не считают, что власти страны должны вводить ограничения на прием украинских беженцев. Они в большинстве своем размещаются в частном секторе, и больших проблем с их размещением нет. Об этом сообщила 23 февраля министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в эфире телеканала n-tv.

Carsten Koall/Global Look Press Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер

«Здесь нельзя говорить о пределах», — заявила министр.

Она также отметила, что положение в Европе в связи с прибытием большого числа украинских беженцев является «чрезвычайным», однако это не усугубит ситуацию на рынке жилья, поскольку «почти 70% размещены частными лицами».

Однако она отметила, что в настоящее время многие приюты для беженцев закрыты после миграционного кризиса 2015–2016 гг. и это создает проблему. По словам министра, с начала СВО в Германию прибыли более 1 млн украинских беженцев.