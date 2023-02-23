Донецк, 23 февраля, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга 23 февраля сообщил о комплексном поражении позиций ВСУ на южнодонецком направлении.

Сергей Савостьянов/ТАСС Игорь Конашенков

Как уточнил Конашенков, оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки «Восток» поражены позиции украинских военных в районах населенных пунктов Водяное, Угледар и Доброволье Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что потери ВСУ за сутки на указанном направлении составили до 105 человек личного состава. Также ВС России были уничтожены гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.