Пекин, 23 февраля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Стабильное развитие отношений между Россией и Китаем пойдёт на пользу всему миру. Об этом 23 февраля говорится в статье китайского издания Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Перед лицом всё более хрупкой и нестабильной ситуации в области международной безопасности <…> здоровое и стабильное развитие двусторонних отношений полезно для мира во всём мире», — указывается в публикации.

Также отмечается, что западные страны с помощью использования конфликта на территории Украины делают попытки разрушить отношения РФ и КНР и, к примеру, Соединённые Штаты нашли в украинском кризисе «моральное оправдание» для осуждения отношений Москвы и Пекина, которые они никогда не прекращали саботировать.

При этом уточняется, что Китай всё время хотел открытого и откровенного развития своих отношений с другими государствами мира, и добавляется, что ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что в новом периоде российско-китайские отношения будут построены «на неприсоединении к блокам и отсутствии конфронтации».

Кроме того, в публикации поясняется, что отсутствие диалога никогда не способствовало решению какой-либо проблемы, а Россия и Китай всегда поддерживали независимые отношения между собой, что является благом и для них самих, и для всех остальных государств мира.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что возможность публикации разведданных, которые, по мнению американской стороны, якобы свидетельствуют о рассмотрении Пекином возможности передачи вооружений России, изучается в данный момент властями США.