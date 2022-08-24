23 Февраля
 
16:41

Глава МИД Венгрии заявил, что вести переговоры по Украине должны РФ и США

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто назвал Россию и США необходимыми участниками переговорного процесса по ситуации на Украине: им следует сеть за стол переговоров и начать обсуждение, сообщает 23 февраля Index.

16:55

В пяти украинских регионах объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили вечером 23 февраля в пяти областях Украины.

17:17

В Сети появились кадры продвижения ВС России к Угледару

Российские войска в ходе проведения специальной военной операции продвигаются к Угледару в Донецкой Народной Республике. Об этом 23 февраля сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

17:26

На Украине отменили воздушную тревогу

Воздушная тревога отменена на всей территории Украины.

17:30

В результате обстрела ВСУ Донецка погибли три работника скорой помощи

В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны вооружённых формирований Украины погибли три работника скорой помощи. Об этом 23 февраля сообщил министр здравоохранения Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрий Гарцев в своём телеграм-канале.

17:46

Столтенберг сообщил об истощении запасов снарядов у НАТО для Киева

У НАТО закончились запасы снарядов для поставок Киеву. Об этом 23 февраля сообщил в эфире телеканала CNN генсек Североатлантического альянса НАТО Йенс Столтенберг.

17:53

Сийярто заявил, что Киев не получит оружия от Венгрии

Украинская сторона не получит военную помощь от Венгрии, а учитывая дискриминацию венгров в Закарпатье, Будапешт также против встречи в формате «Украина — НАТО», заявил 23 февраля венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью Index.

17:56

Украина заявила о неготовности договариваться с Россией

На сегодняшний день переговоры с Россией по урегулирование конфликта невозможны. Киев сесть за стол переговоров не готов. Об этом 23 февраля в интервью испанской газете El Periodico заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук.

18:11

Спецоперация по денацификации Украины была неизбежна — Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласен с теми, кто говорит, что Россия рано начала проводить спецоперацию по денацификации Украины. Об этом он заявил 23 февраля в интервью китайским СМИ.

18:33

Лукашенко пригрозил Киеву поддержкой мирового сообщества в случае агрессии

Белоруссия будет вынуждена отвечать в случае нападения на неё со стороны Украины. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко 23 февраля в интервью китайским СМИ.

18:41

Judging Freedom: Байден заблуждается, думая, что напугает Путина

Президент США Джо Байден ошибается, думая, что сможет запугать президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал журналист Эндрю Наполитано на своем YouTube-канале Judging Freedom.

19:38

Испания планирует увеличить число Leopard для Украины до десяти

Испания направит Украине шесть танков Leopard, а также изучит возможность увеличить помощь до десяти боевых машин. Об этом премьер-министр королевства Педро Санчес заявил 23 февраля в ходе визита в Киев.

19:59

Турецкий генерал оценил вероятность удара Киева вглубь России

Украина не осмелится ударить вглубь России, зная о последствиях. Такое мнение высказал генерал Вооружённых сил Турции в отставке Юджель Карауз.

20:32

США ждут, когда смогут посмотреть план Китая по Украине — Нуланд

Соединённые Штаты ожидают, что Китай вскоре обнародует свой план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 23 февраля заявила газете The Washington Post заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

21:10

США не хотят масштабной эскалации конфликта на Украине — Блинкен

Президент Соединённых Штатов изначально дал понять, что будет поддерживать Киев столько, сколько понадобится, но нужно сделать так, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта. Об этом 23 февраля в интервью изданию Atlantic заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

21:13

Столтенберг объяснил наращивание сил НАТО в Восточной Европе

НАТО наращивает силы в странах Восточной Европы не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а для его предотвращения. Об этом 23 февраля в интервью Reuters заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

24 Февраля
 
6:17

Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN заявил, что Белый дом подтвердил выделение Киеву нового пакета военной помощи на $2 млрд.

6:18

Обращение президента России Владимира Путина к россиянам 24 февраля не планируется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос, запланировано ли в этом году какое-либо обращение президента, Песков ответил: "Нет".

6:18

Президент США Джо Байден должен ответить на три вопроса об Украине, чтобы вернуть доверие и поддержку американцев в вопросе помощи Киеву. Об этом заявила обозреватель The Hill Лиз Пик.

По ее мнению, в первую очередь, американский лидер должен рассказать, каков план Вашингтона и есть ли у союзников по НАТО стратегия в отношении Украины.

"Наши деньги крадут?" - задала Пик второй вопрос, связав его с коррупцией на Украине. Обозреватель подчеркнула, что предоставляемые Киеву средства нуждаются в более тщательном надзоре.

6:18

Китай распространил предложения по политическому урегулированию кризиса на Украине. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте министерства иностранных дел КНР.

План урегулирования, предложенный Пекином, состоит из 12 пунктов. По мнению Китая, всем сторонам следует сохранять сдержанность, не идти на обострение конфликта, не допускать его дальнейшей эскалации и выхода ситуации вокруг кризиса на Украине из-под контроля.

6:20

Двойка ювелиров: боевая подготовка снайперских пар Центрального военного округа на полигоне Шилово. Минобороны РФ.

6:22

Связь через расстояние: кадры телемоста с военнослужащими ЦВО, выполняющими боевые задачи в ходе спецоперации Центральный военный округ организовал телемост из зоны специальной военной операции для родственников мобилизованных военнослужащих из двух регионов Поволжья.

Родственники из Самарской и Ульяновской областей передали теплые слова поддержки военнослужащим.

Военнослужащие в свою очередь рассказали, что у них все хорошо и всем обеспечены, а также заверили, что победа будет, безусловно, за российской армией.

7:40

Ненависть госсекретаря США Энтони Блинкена к России втянет Соединенные Штаты в войну. Такое мнение выразил конгрессмен-республиканец Пол Госар.

В своем Twitter (заблокирован в РФ) он отметил, что и у заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, и у самого Блинкена «глубоко укоренилась иррациональная ненависть к России и они оба стремятся втянуть США в новую мировую войну».

7:41

ГероиZ. Егор Марусов.

7:44

Активность украинской армии фиксируется на границе с Приднестровьем. Ситуация напряженная.

В условиях «снарядного голода» целью Киева может стать захват складов в селе Колбасна, где хранятся десятки тысяч тонн различных боеприпасов.

Цитата канала «Военный обозреватель».

7:45

The Times к годовщине СВО.

Политолог Владимир Корнилов:

The Times к годовщине СВО анализирует шесть возможных сценариев развития событий:

1. Мирное соглашение

2. Война на истощение

3. Перемирие

4. Отступление и коллапс России

5. Поражение и коллапс Украины

6. Ядерная война

По мнению автора публикации, сам он предпочитает отступление России. Правда, даже здесь он намекает на то, что Крым для Украины скорее всего утерян навсегда. А возможный исход ядерной войны вообще не комментирует.

7:47

Минобороны России в настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР.

7:47

Реализация планируемой провокации украинских властей несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях в Приднестровье. Вооруженные силы Российской Федерации адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны.

Минобороны РФ.

8:06

В США раскрыли страшную для Киева подоплёку финансовой помощи

Обозреватель Time Филип Шорт указал, что финансовая помощь может быть предоставлена Вашингтоном Киеву в обмен на то, чтобы Украина смирилась с мыслью об окончательной потере территорий. При этом Шорт уверен в том, что Россия не может проиграть в украинском конфликте.

8:34

Мурашко: Минздрав будет участвовать в фонде поддержки ветеранов спецопераци

С фондом по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине будет содействовать Министерство здравоохранения России. Об этом 24 февраля заявил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко.

8:50

ВСУ обстреляли Александровку в ночь на 24 февраля

Вооружённые формирования Украины в ночь на 24 февраля обстреляли Александровку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

8:52

США могли бы решить проблему с наркокартелями, одну из главных своих проблем, за малую часть денег, которые уходят на Украину, заявил кандидат в президенты Вивек Рамасвами.

«Мы могли бы решить проблему с мексиканскими картелями, которые являются основным двигателем фентанилового кризиса, за малую часть тех денег, что тратим на Украине».

8:54

Ни российские дипломаты, ни представители администрации РФ не ведут никаких переговоров по Украине — РИА Новости со ссылкой на Владимира Мединского.

9:09

В ВСУ заявили о тяжёлой ситуации под Артёмовском

О тяжёлой ситуации, в которой ВСУ находятся под Артёмовском (ДНР), заявил полевой командир украинских боевиков с позывным Мадьяр, 24 февраля передаёт телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

9:20

Развожаев заявил, что энергетические объекты в Севастополе защищены

На сегодняшний день энергетические объекты в Севастополе, в том числе Балаклавская ТЭС, в достаточной мере защищены, а при возникновении чрезвычайных ситуаций будут задействованы резервные схемы энергоснабжения. Об этом 24 февраля рассказал севастопольской губернатор Михаил Развожаев.

9:21

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

В связи с годовщиной начала Россией спецоперации на Украине Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию. Её одобрило 141 государство. Китай воздержался, предложенные Белоруссией поправки не приняли.

9:38

Губернатор Севастополя заявил о хорошем состоянии около 15 бомбоубежищ

Властями Севастополя была проведена проверка состояния бомбоубежищ города, в ходе которой выяснилось, что около 15 укрытий возможно использовать. Об этом 24 февраля рассказал севастопольской губернатор Михаил Развожаев.

9:49

Власти США анонсировали новые санкции против России. О них объявят сегодня на встрече G7, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По её словам, США введут санкции против «ключевых секторов, которые приносят доход России, предпримут меры против большего числа российских банков, российской оборонной и технологической промышленности, а также субъектов в третьих странах, которые пытаются восполнить ущерб от наших санкций и обойти их».

9:50

Польша начала устанавливать противотанковые ежи на дорогах у границы с Россией и Белоруссией.

«Мы начали превентивно расширять меры безопасности на границе с Россией и Белоруссией. Это элемент нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже размещаются на границе с Калининградской областью», — сказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

9:54

Врио главы ДНР Денис Пушилин:

Сегодня российская армия продолжает стоять на защите русских людей и освобождать исторические территории России от смертоносной неонацистской угрозы. И что бы коллективный Запад ни делал для затягивания конфликта, бросая в топку войны оставшуюся часть Украины, мы непременно победим.

9:55

ГероиZ

9:56

Китай ведет переговоры с Россией о поставках дронов-камикадзе — Spiegel.

Как пишет издание, Пекин и Москва ведут переговоры о закупке 100 ударных беспилотников, которые могут быть доставлены уже в апреле.

9:56

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд — о том, что Вашингтон готов к переговорам только «по формуле мира Зеленского»:

  • Украинская сторона предложила план по достижению мира из десяти пунктов. Россия никак не отреагировала на этот план. Если бы мирные переговоры начались на основе формулы справедливого мира, которую предложили украинцы, конечно, мы бы это поддержали.

10:03

В Германии Киеву приготовили неприятный сюрприз к годовщине СВО

О неприятном сюрпризе для украинских властей пишет Daily Mail. К годовщине начала спецоперации в Берлине организуют акцию протеста.

10:17

Боррель заявил, что Евросоюз «не хочет» разрушения России

Европейский союз якобы «не хочет» разрушения России. Об этом 24 февраля заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Periódico.

10:25

Мирошник заявил о существенном снижении интенсивности обстрелов в ДНР

С февраля 2022 года интенсивность обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны вооружённых формирований Украины уменьшилась почти в пять раз. Об этом 24 февраля в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

10:26

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем телеграм-канале поддержал жителей Украины.

«Украинки и украинцы, Франция на вашей стороне, за солидарность, победу и мир», — написал Макрон.

10:29

Год назад, 24 февраля 2022 года в 05:30 по московскому времени президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

10:30

Минобороны Белоруссии сообщило о выдвижении одного из ракетных подразделений «в назначенный район» в рамках мероприятий боевой готовности.

11:02

В КНР заявили о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине

Пекин готов предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 24 февраля на брифинге заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

11:15

Медведев заявил, что неонацизм надо уничтожить дотла

Неонацизм должен быть уничтожен дотла, заявил 24 февраля, в годовщину начала СВО, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

11:30

В Германии раскритиковали Бербок за её новые заявления о России

Заявления министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что конфликта на территории Украины якобы желает только Россия, а страны Запада «выступают» за мир, подверглись критике со стороны пользователей соцсети Twitter.

11:30

Медведев назвал героями участников спецоперации по денацификации Украины

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские военные — участники спецоперации — это герои, уничтожающие неонацизм на Украине.

11:42

Медведев заявил, что границы угроз для России нужно двигать до Польши

К границе Польши, видимо, придётся отодвигать силы, которые сегодня с территории Украины угрожают России, заявил 24 февраля зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

11:44

В трёх областях Украины объявлен режим воздушной тревоги

В контролируемых Киевом Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 7 ноября из данных онлайн-карты воздушных тревог украинского минцифры.