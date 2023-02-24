Донецк, 24 февраля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Наступил 365-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Год назад, ранним утром 24 февраля 2022 года, о её начале известил российский президент Владимир Путин. Глава государства указал на то, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий», и поэтому после обращения республик Донбасса к России за помощью, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, он принял решение «о проведении специальной военной операции».

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

В планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации, сказал Путин. Российский лидер подчеркнул, что России не оставили выбора, а ее действия связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники».

Спецоперации предшествовало признание независимости республик Донбасса. Долгие годы жители братских республик жили и умирали под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За год российским войскам удалось сделать многое. Что особенно важно, удары наносятся исключительно по военным объектам и целям. В настоящее время основные события развернулись на донецком направлении. Накануне, 23 февраля, Минобороны известило, что потери ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка составили до 210 военнослужащих. Также нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, железнодорожной станции Углесборочная. Потери украинской армии составили еще не менее 105 солдат.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 387 самолетов, 210 вертолетов, 3222 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 7994 танка и другие боевые бронированные машины, 1038 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8501 единица специальной военной автомобильной техники. Тем временем Белый дом объявил, что Соединенные Штаты готовят ответ на годовщину (24 февраля) начала специальной военной операции.

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