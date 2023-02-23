Москва, 23 февраля, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Количество уничтоженных за время спецоперации танков и других бронемашин ВСУ достигло 7994, беспилотников — 3222, самолётов — 387, вертолётов — 210. Об этом рассказал 23 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Антон Новодережкин/ТАСС Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

Также за время спецоперации российские военные уничтожили 405 зенитных ракетных комплексов, 4189 орудий полевой артиллерии и миномётов ВСУ и 8501 единицу военной автомобильной спецтехники.

Напомним, накануне, 22 февраля, Конашенков заявил, что с начала спецоперации российские военные уничтожили 7979 танков и других единиц бронетехники, 386 самолётов и 3213 БПЛА ВСУ.