Москва, , 14:50 — REGNUM За прошедшие 24 часа ракетные войска и артиллерия подразделений Вооруженных сил РФ нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям на огневых позициях. Противник понес потери в живой силе и технике в 128 районах проведения спецоперации. Об этом доложила в ходе брифинга 23 февраля пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Военнослужащие на месте боевой работы пушек-гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений © Станислав Красильников/ТАСС

Кроме того, как сообщили в МО РФ, в ДНР уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных воздушных целей 35Д6. Её разгромили в районе населенного пункта Красное.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении бронированными группами десантников при поддержке минометных расчетов и штурмовых подразделений большого числа военных ВСУ, опубликовав видео в телеграм-канале ведомства.

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