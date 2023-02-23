Москва, 23 февраля, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Артиллерийские подразделения Вооружённых сил (ВС) России в ходе прошедших суток уничтожили под Херсоном три вражеские буксируемые гаубицы. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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«В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и одна гаубица Д-30», — говорится в сообщении.

Всего, по данным Минобороны, за прошедшие сутки в ходе ракетных и артиллерийских ударов ВС РФ по позициям врага было нанесено поражение 97 подразделениям артиллерии ВСУ.

Стоит отметить, что всего за время спецоперации по денацификации Украины российские подразделения уничтожили 4189 артиллерийских орудий и миномётов противника.