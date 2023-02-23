Москва, 23 февраля, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Российские войска в ходе наступления на донецком направлении за сутки уничтожили более 210 военных вооружённых формирований Украины. Об этом 23 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ТАСС Боевая работа расчетов САУ «Мста-С» в зоне СВО

«На донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений псковского соединения Воздушно-десантных войск, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих», — сказал он.

Помимо этого, официальный представитель Минобороны уточнил, что также за это время подразделения Вооружённых сил РФ уничтожили на этом же направлении шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, реактивную систему залпового огня «Град» и гаубицу Д-20 ВСУ.

Также Конашенков добавил, что около населённого пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике был уничтожен склад боеприпасов киевских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в городе именами героев спецоперации будут названы улицы и скверы.