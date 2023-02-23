Москва, 23 февраля, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Украинские военные продолжают нести потери на купянском направлении. Об этом 23 февраля сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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В ведомстве уточнили, что ударами армейской авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск была поражена живая сила противника в районах населённых пунктов Крахмальное, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

«Потери противника на данном направлении составили до 55 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20», ― говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 20 февраля Вооружённые силы РФ на купянском направлении уничтожили артиллерийскую систему М777 производства США, РСЗО «Град», гаубицу Д-20 ВСУ. Также российские военные уничтожили до 70 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля.