Херсон, 23 февраля 2023, 14:50 — REGNUM Украинский военный самолёт Су-25 сбит российской системой противовоздушной обороны в районе села Кизомыс Херсонской области, заявил 23 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

ЗРК России
ЗРК России
Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам представителя военного ведомства, за сутки российские военные уничтожили девять беспилотников.

Украинские беспилотники сбиты в районе села Жовтневое (Харьковская область), города Пологи Запорожской области, в районе населённых пунктов Кармазиновка, Приволье, Рубежное, Пшеничное в ЛНР и населённых пунктов Егоровка, Первомайское, Новоандреевка в ДНР.

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