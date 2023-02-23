В Херсонской области сбит украинский самолёт Су-25
Херсон, 23 февраля 2023, 14:50 — REGNUM Украинский военный самолёт Су-25 сбит российской системой противовоздушной обороны в районе села Кизомыс Херсонской области, заявил 23 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По словам представителя военного ведомства, за сутки российские военные уничтожили девять беспилотников.
Украинские беспилотники сбиты в районе села Жовтневое (Харьковская область), города Пологи Запорожской области, в районе населённых пунктов Кармазиновка, Приволье, Рубежное, Пшеничное в ЛНР и населённых пунктов Егоровка, Первомайское, Новоандреевка в ДНР.
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