Москва, 23 февраля, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации за минувшие сутки нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил 23 февраля журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

Конашенков уточнил, что активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР), Стельмаховка и Червоная Диброва (ЛНР).

«Уничтожено около 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-30», — добавил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, за время проведения спецоперации на Украине уничтожено почти 8000 украинских танков.