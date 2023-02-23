Душанбе, 23 февраля, 2023, 14:45 — ИА Регнум. На территории Таджикистана 23 февраля зафиксировали второе землетрясение за текущие сутки. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики.

Oleg Gant Таджикистан

«Сила толчков в эпицентре составила 5 баллов, в городе Хороге — 4», — сообщили в КЧС.

Отмечается, что разрушений и пострадавших не было. Толчки произошли в 13:01 по местному времени (10:01 мск). Их эпицентр находился в 380 км от Душанбе и в 86 км на запад от Мургабского района.

Напомним, в Таджикистане 23 февраля землетрясение магнитудой 6,8 также произошло в 05:37 по местному времени (03:37 мск). Данных о разрушениях и жертвах нет.