Всеволожск, Ленинградская область, , 14:35 — REGNUM В Ленинградской области во время работ по утеплению крыши погибли два рабочих. Инцидент произошёл в городе Всеволожске. Об этом 23 февраля сообщили в пресс-службе следственном управлении СКР по региону.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Следователи уже приступили к выяснению всех обстоятельств трагедии. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Установлено, что двое рабочих 2002 и 2004 года рождения работали кровельщиками в одной из организаций и утепляли кровлю на крыше многоэтажного дома. При спуске на «маятниковом» подъёмнике оборвался трос, находившиеся в нём рабочие упали с высоты 12 этажа. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

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«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы», ― указали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе трагический случай произошёл на строительной площадке в Москве. Здесь погиб рабочий.