Глава Wintershall Dea: подрыв «Северных потоков» — это опасный саботаж
Москва, 23 февраля 2023, 14:36 — REGNUM Диверсия на трубопроводах «Северных потоков» является саботажем и одновременно символом новой реальности в Европе. Об этом 23 февраля заявил глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен на пресс-конференции в Москве.
«Мы увидели опасный акт саботажа против «Северных потоков». Это шокирующий символ новой европейской энергетической реальности», — сказал Мерен.
Он добавил, что компания начала возвращать свой персонал из России в Германию и другие страны.
Напомним Wintershall Dea владеет долей в «Северном потоке». В связи со сложной международной обстановкой в компании решили списать все свои инвестиции в данный проект, так как невозможно спрогнозировать сроки, когда трубопроводы восстановят.
Читайте ранее в этом сюжете: Wintershall Dea заявила о списании всей своей доли в «Северном потоке»