В нефтегазовой компании Wintershall Dea назвали подрыв «Северных потоков» символом новой реальности

Москва, , 14:36 — REGNUM Диверсия на трубопроводах «Северных потоков» является саботажем и одновременно символом новой реальности в Европе. Об этом 23 февраля заявил глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен на пресс-конференции в Москве.

Диверсия на газопроводе «Северный поток» © Cover Images via/ZUMA Press/Global Look Press

«Мы увидели опасный акт саботажа против «Северных потоков». Это шокирующий символ новой европейской энергетической реальности», — сказал Мерен.

Он добавил, что компания начала возвращать свой персонал из России в Германию и другие страны.

Напомним Wintershall Dea владеет долей в «Северном потоке». В связи со сложной международной обстановкой в компании решили списать все свои инвестиции в данный проект, так как невозможно спрогнозировать сроки, когда трубопроводы восстановят.

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