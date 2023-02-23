Москва, 23 февраля, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Диверсия на трубопроводах «Северных потоков» является саботажем и одновременно символом новой реальности в Европе. Об этом 23 февраля заявил глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен на пресс-конференции в Москве.

Cover Images via/ZUMA Press/Global Look Press Диверсия на газопроводе «Северный поток»

«Мы увидели опасный акт саботажа против «Северных потоков». Это шокирующий символ новой европейской энергетической реальности», — сказал Мерен.

Он добавил, что компания начала возвращать свой персонал из России в Германию и другие страны.

Напомним Wintershall Dea владеет долей в «Северном потоке». В связи со сложной международной обстановкой в компании решили списать все свои инвестиции в данный проект, так как невозможно спрогнозировать сроки, когда трубопроводы восстановят.