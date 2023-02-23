Афины , 23 февраля, 2023, 14:30 — ИА Регнум. На данный момент глава минобороны Греции Никос Панайотопулос не наблюдает признаков улучшения отношений с Турцией. Он заявил об этом вечером 22 февраля в интервью телеканалу ERT1.

Иван Шилов ИА REGNUM Греция

Как отметил Панайотопулос, отвечая на вопрос о том, имеется ли в настоящее время возможность улучшения турецко-греческих отношений, для того, чтобы говорить об этом, нужно «видеть некоторые постоянные элементы».

Также он указал, что можно говорить о «снижении напряжённости» на фоне произошедших в Турции сильных землетрясений, однако отказ от «агрессивной риторики» Анкары в отношении Греции, по его мнению, «должен иметь более постоянные характеристики».

«Я не уверен, что мы вступили в новую фазу. Но мы, безусловно, имеем дело со сменой обстановки, и не могло быть иначе после того зла, которое обрушилось на Турцию в виде крайне разрушительных землетрясений», — добавил глава минобороны Греции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что его страна не будет передавать Украине базирующиеся на острове Крит зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300.