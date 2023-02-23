В Италии считают, что рост количества кораблей РФ в Средиземноморье повышает напряженность

Рим, , 14:29 — REGNUM Увеличившееся количество российских кораблей в Средиземном и Черном морях повышает напряженность в этом регионе. Опасности в этом нет, но не исключен риск инцидентов, которые трудно предсказать. Об этом заявил начальник генштаба ВМС Энрико Кредендино в своем докладе в комиссии по обороне нижней палаты парламента, пишет агентство ANSA.

Корабли ВМС России © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Непосредственное влияние конфликта на Украине на нашу безопасность выражается в значительном увеличении числа кораблей российского флота в Средиземном и Черных морях, до уровня, который мы не наблюдали даже во времена «холодной войны», — считает начальник генштаба.

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Что касается цифр, то он уточнил, что в настоящее время в Средиземноморье насчитывается в общей сложности 35 российских кораблей, в то время как до недавнего времени там находились 15 российских кораблей и три подводные лодки, в том числе с баллистическими ракетами.