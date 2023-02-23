В эфире радио «Спутник в Крыму» и «Вера» после взлома звучали угрозы из Киева

Симферополь, , 14:28 — REGNUM Угрозы главы украинской военной разведки Кирилла Буданова 23 февраля «прорвались» в эфир радиостанций «Спутник в Крыму» и «Вера» в результате взлома.

Кирилл Буданов President.gov.ua

В редакции «Спутник в Крыму» сообщили, что в Симферополе и Севастополе эфир взломан не был. Эту же информацию подтвердили в крымском министерстве внутренней политики, информации и связи.

«23 февраля на волнах радио «Спутник в Крыму» и радио «Вера» в ряде районов полуострова — Алушта, Белогорск, Джанкой, Судак — передавалось обращение начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова и гимна Украины», — сообщили в редакции.

Радиовещание быстро прервали. Комментируя эту информацию, заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Юлия Килик в интервью РИА Новости сказала: «Взломаны два вышеупомянутых ресурса».