Вашингтон, , 14:23 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса НАТО Йенс Столтенберг посетовал на то, что Западу пока не удалось в должной мере обеспечить стабильные поставки летального вооружения на Украину.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Единственный способ сохранять поддержку Украины — это взаимодействовать с оборонной индустрией, чтобы убедиться, что союзники заключают долгосрочные контракты», — заявил Столтенберг в эфире телеканала Sky News 23 февраля.

Также генсек НАТО отметил, что Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину ровно столько, сколько потребуется, и упомянул о включении Украины в состав НАТО.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь опроверг информацию Вашингтона о поставках Пекина летального оружия для ВС РФ.

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