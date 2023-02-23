Вашингтон, 23 февраля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса НАТО Йенс Столтенберг посетовал на то, что Западу пока не удалось в должной мере обеспечить стабильные поставки летального вооружения на Украину.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Единственный способ сохранять поддержку Украины — это взаимодействовать с оборонной индустрией, чтобы убедиться, что союзники заключают долгосрочные контракты», — заявил Столтенберг в эфире телеканала Sky News 23 февраля.

Также генсек НАТО отметил, что Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину ровно столько, сколько потребуется, и упомянул о включении Украины в состав НАТО.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь опроверг информацию Вашингтона о поставках Пекином летального оружия для ВС РФ.