В МИД Китая рассказали об отношениях с Россией
Пекин, 23 февраля 2023, 14:21 — REGNUM Отношения Китая и России не нацелены против третьих стран. С таким заявлением выступил 23 февраля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Китайско-российские отношения основаны на неприсоединении, неконфронтации», — отметил представитель МИД КНР.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Штаты дали понять Китаю опасность поддержки действий России на Украине.