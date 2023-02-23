Донецк, , 14:18 — REGNUM В Донецке при обстреле Петровского района со стороны вооружённых формирований Украины пострадал мирный житель. Об этом 23 февраля сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Последствия обстрела Донецка © Валентин Спринчак/ТАСС

Читайте также: ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка в ДНР из РСЗО

«В результате обстрела Петровского района сегодня днём ранения получил мужчина 1957 года рождения», ― уточнил в телеграм-канале мэр.

Он также добавил, что пострадавший был госпитализирован в городскую больницу №14. В каком состоянии находится мужчина, не уточняется.

Ранее по теме: ВСУ за два часа выпустили по Донецку более 30 снарядов «натовского» калибра

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля Петровский районе Донецка трижды оказался под обстрелом со стороны ВСУ. Киевские военные выпустили по району в общей сложности 26 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и три ракеты из РСЗО.